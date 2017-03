Der Berliner Überflieger Paul Kalkbrenner kommt mit einem frischen Album um die Ecke. Paul´s Statement, kurz und knapp zu der neuen Scheibe:

„GUTEN TAG“ ist der Titel meines neuen Albums und mein Name ist PAUL KALKBRENNER. Am 30.11.2012 werde ich das 17 Titel umfassende Werk auf meinem Label Paul Kalkbrenner Musik veröffentlichen.

Auch werde ich das neue Album Live im Rahmen einer Konzerttour präsentieren, allerdings erst in 2013, da ich vorher keine Zeit mehr habe. Unterstützt werde ich u.a. von Simina Grigoriu (Susumu) & Pan-Pot (mobilee)“

Im Juni 2011 erschien ja sein fünftes Album „Icke Wieder“ auf Paul Kalkbrenner Musik, welches mit über 100.000 verkauften CDs Goldstatus nach 3 Monaten erreicht.

In den darauf folgenden Wochen und Monaten spielt Paul über 60 Live Shows im In- und Ausland inklusive einer umfangreichen Konzert-Tour mit der allein über 125.000 Tickets verkauft wurden.

Mit „Sky & Sand“ ist er nun seit über 107 Wochen in den deutschen Single Charts vertreten. In der Geschichte der deutschen Single Charts hat es bisher kein anderer Track seit 1977 geschafft so lange in den Top 100 zu bleiben.

Der Titel ist auf dem „Berlin Calling“ Soundtrack enthalten. Für dieses Album erhält Paul Kalkbrenner im März 2012 eine weitere Auszeichnung: Platin Status für mehr als 200.000 verkaufte Einheiten.

Glückwunsch Paule und wir freuen uns auf das Album…

Hier unser Interview mit Paul Kalkbrenner: Guten Tag Herr Kalkbrenner, ist es einsam da oben?

TRACKLISTING:

SCHNURBI

DER STABSVÖRNERN

KERNSPALTE

SPITZ-AUGE

GLOBALE GEHUNG

DAS GEZABEL

VÖRNERN-ANWÄRTER

HINRICH ZUR SEE

DER BUHOLD

SPEISEBERNDCHEN

FOCHLEISE-KASSETTE

TRÜMMERUNG

DATENZWERG

SCHWER VERBINDLICH

DER AST-SPINK

DES BIERES MEUSE

DAS GEZABEL DELUXE

TOURDATEN 2013

Februar 2013:

01 – Luxemburg/ Rockhal

02 – Dortmund/ Westfalenhalle

21 – München/ Olympiahalle

22 – Frankfurt a.M./ Festhalle

28 – Zürich/ Maag Halle



März 2013:

01 – Stuttgart/ Schleyerhalle

02 – Paris/ Zenith

08 – Antwerp/ Lotto Arena

09 – Amsterdam/ Heineken Music Hall

14 – Leipzig/ Arena

15 – Hamburg/ Alsterdorfer Sporthalle

16 – Berlin/ Velodrom

29 – London/ Roundhouse