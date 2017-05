Da ahnt man nichts Böses & plötzlich ploppt die Meldung über ein neues Album von Die Selektion auf: „Deine Stimme ist der Urpsrung Jeglicher Gewalt“. Ende Mai geht es in die Stores und dazu gibt’s auch eine Minitour.

Stuttgart, Leipzig, Alvesta. Diese drei Städte werden über mehrere Wochen in den Genuss der Liveshows zum neuen Album kommen. Los geht es am 30. April bei der Reach Another System Party im White Noise in Stuttgart, der Heimatstadt der beiden und danach folgen im Juni Leipzig und im August Alvesta in Schweden. Auf der ersten Single zum Album ist Drangsal mit dabei, der im letzten Jahr schon viel von sich hören lassen hat. Wer schon immer wissen wollte wie sich EBM mit Saxophon, Wave und Punk Attitüde vereint, sollte sich das neue Werk von Die Selektion nicht entgehen lassen.



Danke an den PARTYSANEN Millex für den Soundtipp!