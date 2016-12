News von Depeche Mode! Die Tourdaten für die Welttour 2017 stehen fest!

Update zu unserem Artikel vom September. Depeche Mode kommen 2017 auf Tour und spielen auch einige Konzerte in Deutschland.

May 5 – Stockholm, Sweden – Friends Arena

May 7 – Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome

May 9 – Antwerp, Belgium – Sportpaleis

May 12 – Nice, France – Stade Charles-Ehrmann

May 14- Ljubljana, Slovenia – Dvorana Stožice

May 17 – Athens, Greece – Terra Vibe Park

May 20 – Bratislava, Slovakia – Štadión Pasienky

May 22 – Budapest, Hungary – Groupama Aréna

May 24 – Prague, Czech Republic – Eden Aréna

May 27 – Leipzig, Germany – Festwiese

May 29 – Lille, France – Stade Pierre-Mauroy

May 31 – Copenhagen, Denmark – Telia Parken

June 3 – London, United Kingdom – London Stadium

June 5 – Cologne, Germany – RheinEnergieStadion

June 9 – Munich, Germany – Olympiastadion

June 11 – Hannover, Germany – HDI Arena

June 18 – Zurich, Switzerland – Letzigrund Stadion

June 20 – Frankfurt, Germany – Commerzbank-Arena

June 22 – Berlin, Germany – Olympiastadion

June 25 – Rome, Italy – Stadio Olimpico

June 27 – Milan, Italy – Stadio San Siro

June 29 – Bologna, Italy – Stadio Rentao Dall’Ara

July 1 – Paris, France – Stade de France

July 4 – Gelsenkirchen, Germany – Veltins-Arena

July 6 – Bilbao, Spain – BBK Live Festival

July 8 – Lisbon, Portugal – NOS Alive Festival

July 13 – St. Petersburg, Russia – SKK

July 15 – Moscow, Russia – Otkritie Arena

July 17 – Minsk, Belarus – Minsk-Arena

July 19 – Kiev, Ukraine – Olimpiyskiy National Sports Complex

July 21 – Warsaw, Poland – PGE Narodowy

July 23 – Cluj-Napoca, Romania – Cluj Arena

Es gibt News von Depeche Mode! Auf der Seite der Band ist seit dieser Woche sämtlicher Content verschwunden und nur noch ein Countdown da, der auf den 11. Oktober hinweist. Wird dann das neue Album und die Tour bekannt gegeben?

Dass es neues Material von Depeche Mode geben wird ist klar! Anfang des Jahres hat Martin Gore das in einem Interview verkündet und auf ihrer Facebookseite gibt es schon seit längerem regelmäßige Postings, mit denen die Jungs neue Produktionen verlauten lassen. Im September hat dann ein Posting auf den Social Media Kanälen die Runde gemacht, mit der Botschaft “Coming soon”, was keine Zweifel mehr an einem neuen Album lässt! Am 11. Oktober wird der Countdown auf NULL stehen und dann sind wir gespannt, welche großartigen Neuigkeiten Depeche Mode uns verkünden. Am gleichen Tag gibt es um 13.00 Uhr ein Presse-Event in Mailand, wo sicher alle Geheimnisse gelüftet werden!

