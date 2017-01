Gleich drei super News von Booka Shade fürs Jahr 2017: Anfang März kommt die erste Single vom neuen Album, Anfang April dann das ganze Album und ab Ende April sind die Jungs auf Livetour!

Im Jahr 2017 dreht sich bei Booka Shade alles ums neue Album “Galvany Street”. Auf zehn Tracks zeigen sich Arno und Walter von ihrer poppigen und trotzdem elektronischen Seite, die jeweils mit Gastsängern komplettiert wird. Bei den meisten Tracks war Craig Walker mit seinen Vocals dabei und er wird auch auf der großen Albumtour mit auf der Bühne stehen.

Albumtour durch ganz Europa

Die ersten Dates der Livetour stehen schon fest und ein Date ist auch in Deutschland mit dabei. Hier schon mal die ersten Tourtermine, wir daten die Liste immer für euch ab.

Booka Shade live 2017

April 02 – Brussels, BE (AB Club)

April 05 – Amsterdam, NL (Melkweg)

April 06 – Berlin, DE (Columbia Theatre)

April 07 – London, UK (The Printworks)

April 08 – Paris, FR (La Maroquinerie)

May 03 – Copenhagen, DK (Pumpehuset)

May 04 – Aarhus C, DK (Fonden VoxHall)

May 05 – Stockholm, SE (Debaser Huvudkontor)

May 06 – Oslo, NO (Vulkan Arena)

May 12 – Madrid, ES (But)

May 13 – Barcelona, ES (Sala Razzmatazz, S.L)

June 03 – Dublin, IE (Forbidden Fruit Festival)

July 06 – Novi Sad, RS (Exit Festival)

Alle anderen Infos zu Touren von elektronischen Acts findet ihr immer unter dem #tag Tour, hier auf der Seite!