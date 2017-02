Da sind sie endlich wieder: 2Raumwohnung. Kurze waren sie verschwunden, ohne wirklich weg zu sein. Dafür gibt es aber auch einen wichtigen Grund. Das neue Album ist entstanden und jetzt fertig!

Ein bisschen ruhig war es die letzten Jahre um Inga Humpe und Tommi Eckart. Zumindest was den Output anging. Präsent waren sie trotzdem weiterhin in den Radios mit „36 Grad“ und in DJ-Sets durch die vielen Remixe ihrer Songs. Jetzt gibt es endlich neues Material von den beiden und das erste Video zum neuen Album ist online.

Albumtour im Juni

Viele Infos zum neuen Album gibt es noch nicht, aber die Tourdates zur Veröffentlichunge stehen schon. Im Juni werden 2Raumwohnung in Potsdam, Berlin, Köln und Hamburg mit ihren neuen Tracks live auftreten. In welche Richtung es musikalisch gehen wird, zeigt schon mal das erste Video. „Somebody lonely and me“ ist melancholisch und ein bisschen traurig, die Harmonien und Beats haben aber trotzdem eine positive Grundstimmung. Die Verse sind auf deutsch gesungen und der Refrain auf englisch, was anfangs sehr überraschend kommt, bei mehrmaligem Hören aber super passt. Checkt hier das Video und dann viel Spaß im Juni mit dem neuen Album von 2Raumwohnung.

Noch mehr neue, elektronische Alben findet ihr immer unter dem #Tag „Album“ hier auf der Seite!