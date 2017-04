Anfang April und der Sommertrack fürs Jahr ist schon gefunden. Es kann einfach nichts nachkommen, was noch mehr Groove und Sonnenspirit hätte, als die neue Nummer von Traumer!

„I want you to get together! Put your hands together!“ Mit dieser Aussage, dieser Aufforderung hat St. Germain die Musikwelt von Jazz bis House im Sommer 2000 gerockt und das gleiche Vocalsample beschert uns jetzt den Sommertrack 2017. Das allseits bekannte Vocal wurde von Traumer in ein groovendes Percussionmonster verpackt, das den Frühling und den Sommer einläutet. Sven Väth hat die Dubversion der Nummer beim Caprices Festival schon mal auf ihre Sonnentauglichkeit getestet und spätestens mit den ersten Open Airs und dem Start der Ibizasaison, wird die Rakete vollends durchstarten. Einen kleinen Haken gibt es allerdings. Die Nummer ist nur auf einer limitierten Vinyl erschienen und die meisten Exemplare sind vergriffen. Ihr müsst also schnell sein, oder bei Discogs ein paar Euro in die Hand nehmen!