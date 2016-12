Die PARTYSAN Club Vibes gehen mit der Winter Edition in die dritte Runde. Passend zur kalten, grauen Jahreszeit ist die bisher clubbigste Ausgabe unserer Compilation entstanden. Gemeinsam mit Kallias aus Berlin präsentieren wir euch unsere zehn Wintertracks 2016.

Wir freuen uns, dass wir pünktlich zur Weihnachtszeit mit der PARTYSAN Club Vibes Vol. 03 für euch am Start sind. Nachdem die ersten beiden Ausgaben sehr housig, fröhlich und mit vielen Vocals besetzt waren, bringen wir euch jetzt viel Wärme und Deepness für den Dancefloor. Los geht der 10er Pack mit Ante Perry, der ein großer Fan von Compilations ist, was er uns im letzten Jahr im Interview erzählt hat. Als zweite Nummer könnt ihr euch auf Fennex & Wolf im Nico Pusch Remix freuen. Auch mit Nico haben wir über seine Beziehung zu Compilations gesprochen, was ihr im Interview hier auf der Seite lesen könnt. Über die weiteren acht Tracks wollen wir gar nicht mehr so viel schreiben. Hört euch rein in die PARTYSAN Club Vibes Vol. 03 und checkt die Musik von Alle Farben, Nils Hoffmann, AEONIX und allen anderen Acts, die mit dabei sind. Zu kaufen gibt es die neue Compilation bei itunes. Alles zu Vol. 01 und Vol. 02 gibt’s auch hier auf der Seite.

Ein Track, der die Compilation gut zusammenfasst, ist Stay. Hier haben Lars Moston, Erica Dee, Matchy & Bott zusammengearbeitet und Julian Wassermann und Oliver Deuerling das Teil geremixt. Enjoy!