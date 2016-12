Euer Winter wird mit unserer neuen PARTYSAN Club Vibes Vol. 03 schön, kuschelig und deep. 10 Tracks die euch durch die kalten Tage bringen, von denen es jetzt schon mal 5 im Minimix gibt.

Was euch auf der neuen PARTYSAN Club Vibes Compilation erwartet, haben wir euch schon zum Release geschrieben. Neue Musik hört man aber am besten und liest nicht nur darüber. DGeorge hat sich deswegen 5 Tracks der Compilation rausgepickt und in einem 19-minütigen Minimix verarbeitet.

Hier die Tracklist:

Lars Moston , Erica Dee , Matchy & Bott – Stay (Julian Wassermann & Oliver Deuerling Remix)

Solvane – Beside

Fennec & Wolf – Little Hush (Nico Pusch Remix)

K-Paul & Tua – Devil’s Playground (Rey & Kjavik Remix Extended)

Ante Perry – Boogie Jungle (Nana K. Remix)

Und hier der Minimix: