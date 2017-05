Die Tage haben endlich wieder eine gescheite Länge, so dass die Kicks später einsetzen und umso satter sitzen müssen. „Power Plant“, der jüngste Track des in Brüssel ansässigen DJs, Produzenten und Underground-Dauerbrenners Mathias Andrianne alias O.D.Math, schürt schon mal die Vorfreude auf den baldigen Sommer und seine späten Partys. Warm, optimistisch und ein bisschen quirky groovet sich die deep warme Tech-House-Nummer ein und macht sich gegen Ende auf einem bouncigen Beat breat, bei dem kein Mundwinkel unten bleibt. Umso schöner, dass genau dieser Baustein die Basis des mitverpackten „Break The Atom Mix“ darstellt und hier noch mal über die vollen sieben Minuten gute Laune verbreiten kann. Know your strengths!

