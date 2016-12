Matthias Tanzmann ist mit seinem neuen Album “Momentum” am Start. Wir haben es für euch gecheckt und schenken euch ein paar Exemplare davon auf CD!

Wenn man irgendwo auf der Welt nach Housemusik aus Deutschland fragt, fällt oft direkt der Name Matthias Tanzmann. Nicht verwunderlich, denn in diesem Bereich der elektronischen Musik war in den letzten 10 Jahren kein anderer deutscher Act so erfolgreich wie er. Sein Label “Moon Harbour” beeinflusst schon seit über 15 Jahren die Housewelt und parallel dazu ging es auch für Matthias Tanzmann immer steil bergauf. Meilensteine waren und sind sicher sein erstes Album “Restless” im Jahr 2008 und seine Residency im legendären DC10 auf Ibiza.

Momentum – zeitlose Housemusik aus dem Jahr 2016

Zeitlos und trotzdem modern. Oldschool und trotzdem sehr nach vorne schauend. Adjektive, die alle auf das neue Album “Momentum” zutreffen und typisch für den Sound von Matthias Tanzmann sind. Los geht der 8-Tracker mit der ruhigen, mystischen Nummer “Tamarind”, die ihr schon von unserem PARTYSAN Herbstmix kennt. Danach geht es erstmal locker flockig mit den “Coffee Clouds” weiter, bevor “Uptown Vitamines”, “Mirage” und “Shake Shake” die Stimmung in Richtung Dancefloor schieben. Nach zwei weiteren Clubnummern schließt Matthias sein Album dann mit dem ruhigen, deepen “Sfumato”. 8 Tracks, die es natürlich in sämtlichen Digitalformaten gibt, die aber auch perfekt auf eine Doppel Vinyl passen!

Gewinnt “Momentum” auf CD

Noch besser als hier alles über das Album zu lesen ist natürlich, sich einfach kostenlos ein Exemplar auf CD abzugreifen! Wir haben von Matthias Tanzmann ein paar Alben bekommen, die wir euch schenken. Schaut dazu einfach auf unserer PARTYSAN Facebookseite vorbei und schickt uns eine Message, warum ihr das Album gerne haben wollt mir eurem Namen und eurer Adresse. GOOD LUCK!