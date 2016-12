Freut euch auf den Winter! M.A.N.D.Y. beglücken euch Mitte November mit einem neuen Album. Das erste Video dazu haben wir jetzt schon für euch.

M.A.N.D.Y. regen eure Winterphantasie an. Mit “Double Fantasy” bringen sie nach einer Ewigkeit endlich wieder ein Album raus. Auf 12 Tracks und einem Remake von Body Language nehmen präsentieren sie das, was ihnen an Housemusik im Jahr 2016 gefällt. Klare Beatstrukturen, organische Basslines und Klangteppiche und dazu immer wieder Vocals und leichte oldschool Einflüsse. Das Rad wird bei diesem Album nicht neu erfunden, aber für den Clubeinsatz perfektioniert. Am 11. November wird “Double Fantasy” veröffentlicht und zur Einstimmung haben wir hier schon mal das erste Video vom Albumtrack “Friends Kiss”.