Raf Simons, der ein großer Fan der Plastikman Alben ist, hatte Hawtin 2013 auch schon zu einem Dior Charity Event im New Yorker Guggenheim Museum eingeladen, auf dem der Plastikman dann auch gleich sein letztes Album „EX“ Live performte und aufnahm.

Die beiden kennen sich also schon ne Weile und ob der Auftritt als Dinner-DJ die Revanche für den Guggenheim Gig ist bleibt natürlich pure Spekulation. Auf jeden Fall hat Meister Hawtin die Gelegenheit genutzt um eines seiner raren Ambient Sets zu spielen.

Knapp über zwei Stunden ruhige oder zumindest ruhigere Töne, durchaus auch mit Beat – also nicht wirklich komplett ambientes Gechille. .

Tracks von Huerco S, Shifted, Rrose, 3x Voices From The Lake, Skee Mask, Loscil und Andy Stott sind im Mix verpackt. Teilweise gechoppt, gepitched und nach Hawtin Manier manipuliert. Streckenweise schön schräg und manchmal kommt ihm doch die 4/4 Kickdrum aus, aber insgesamt durchaus interessant und kurzweilig.

Zitat Hawtin:

„the outer reaches of cerebral electronic music – my favourite techno tracks that don’t always find their way into my normal four-to-the-floor club sets.”