DJ Hell und Gabriel Ananda. Eine Allianz der guten elektronischen Musik. Der Doppelwhipper hat das jetzt mit einem neuen Remix zu spüren bekommen!

DJ Hell hat sich den Ananda-Klassiker „Doppelwhipper“ vorgenommen und mit einem feinen Remix neu verpackt. Dazu gibt es auch ein Video. Passend zum Remixnamen „You Are a DJ & U Are What U Play“ tummeln sich im Video jede Menge großartige DJs. Richie Hawtin, Sven Väth, Seth Troxler und viele mehr.