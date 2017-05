Underground Sound for Underground People: die neue von Boris!

Underground Sound for Underground People: die neue von Boris!

Nichts für die Beachbar. Nichts fürs Office. Einfach nur was für den Dancefloor! Die neue „Underground Element“ EP von Boris auf Intec.

Warum lange nach einer passenden Umschreibung suchen, wenn die eindeutige Beschreibung doch so klar auf der Hand liegt: die neue EP von Boris ist das beste Technorelease seit Wochen! Mit drei Tracks um die 126BPM knallt uns Boris über den Dancefloor und geht dabei keine großen Experimente ein. Techno kann so einfach und trotzdem so effektiv und schön sein. Die Underground Element EP auf Intec bringt uns drei Clubtracks, die zwar alle recht eindeutig für die Primetime angelegt sind, aber trotzdem auch ihren jeweils eigenen Charakter haben. Mal mit ein paar Vocaleinwürfen, mal mit hektischen Hi-Hat-Rides und mal mit einfach nur fetten, schweren Bässen. Intec-Boss Carl Cox ist natürlich auch Fan vom neuen Release und hat den Titeltrack beim BPM-Festival als Opener gedroppt:

Ein Beitrag geteilt von Boris (@boris.transmit) am 11. Jan 2017 um 15:36 Uhr

Mehr neuen Technosound bekommt ihr immer hier auf der Seite in der Sound-Rubrik.