Die neue PARTYSAN Compilation liefert euch eine feine Zusammenstellung aktueller elektronischer Musik von den unterschiedlichsten Acts. Mit dabei ist auch Ante Perry, der schon immer ein großer Fan von Compilations ist:

Wenn Ante jetzt gerade die Möglichkeit hätte eine Compilation mit seinen aktuellen Lieblingstracks und seinen Alltime-Favourites zusammenzustellen, würde die Tracklist so aussehen:

Für eine eigene Compilation bleibt aktuell aber zu wenig Zeit bei Ante Perry, denn neben einem neuen Remix für Dayne S & Max Joni ist sein Releasekalender auch in den kommenden Wochen ziemlich voll gepackt:

Es steht einiges an bei mir. Ich habe Remixe für Dole & Kom auf 3000Grad und für Pete Grace auf Einmusika gemacht, dann kommt eine EP von mir auf meinem Label be an ape, eine EP auf Mukke mir Flo Mrzdk und dann noch eine EP auf Kallias. Das war aber noch nicht alles, lasst euch einfach überraschen was noch so kommt 😆