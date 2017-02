Get Physical tritt 2017 aufs Techno-Gas! Andre Salata hat gerade seine „magnetism EP“ veröffentlich, die den Dancefloor ordentlich auf Touren bringen wird!

Seit fast 15 Jahren bereichert Get Physical die elektronische Musikwelt. Vielfältig geht es musikalisch dabei schon immer zu, meistens haben sich die Releases aber im Housebereich bewegt. Booka Shade, Fuckpony und Tiger Stripes sind nur eine kleine Auswahl der Acts, die für den Get Physical Sound stehen. Immer wieder gab es aber auch Außreiser in technoide Klangwelten, als zum Beispiel Elektrochemie oder Paul Rich auf dem Label releast haben. Genau in die Kerbe schlägt jetzt auch das Release von Andre Salata. Der Brasilianer ist bisher schon mit einigen sehr treibenden, groovenden Produktionen auf kleineren Labels in Erscheinung getreten und die Get Physical-Veröffentlichung könnte ihm jetzt den endgültigen Schritt nach oben verschaffen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, denn der Sound ist fett. Die neueste Get Physical Radio Ausgabe kommt von Andre und da ist der Track „Symbols“ von der magnetism EP natürlich auch mit dabei!