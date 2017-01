Was geht an Silvester und Neujahr 2012 auf Ibiza?

Silvester auf Ibiza zu feiern erscheint vielen eine gute Idee, besonders weil einen dort mit ziemlicher Sicherheit blauer Himmel, Sonnenschein, Palmen und viele Gleichgesinnte, die genau auch das gut finden, erwarten.

Dass es auf Ibiza einzigartige Partys gibt, ist bekannt, aber noch besser sind die Partys, bei denen es einen speziellen Grund zu feiern gibt. Und dazu zählt auf jeden Fall der Beginn des neuen Jahres! Wer weiß, wo was los ist, kann auf der Insel rund um den Jahreswechsel jede Menge Spaß erleben.

Hier unsere Vorschläge:

NYE im Pacha…

Die Silvesternacht im Pacha Ibiza beginnt traditionell mit einem feinen 8-Gänge-Dinner im Restaurant für 225 Euro. Wer nur in den Club möchte, sollte nicht zu spät eintreffen, um mögliche Schlangen am Eingang zu vermeiden. Glitzer-Deko und wunderschöne Mädchen, die sich in knappen Show-Outfits auf den Podesten räkeln, gehören ebenso zum festen Silvester-Programm im Pacha wie die saftigen elektronischen Beats der Resident DJs.

NYE im Underground…

Juanito ist quasi der gute Geist des Undergrounds und wird es sich an Silvester auf keinen Fall nehmen lassen, selbst die Plattenspieler zu bedienen. Die Location wird als der eigentliche Silvester-Geheimtipp gehandelt. Das Underground veröffentlicht – trotz regelmässiger Gastauftitte namenhafter Acts – fast nie irgendwelche Line Ups. Gute Musik steht im Vordergrund und genau das kann man auch in dieser Nacht erwarten. Das Publikum ist gemischt und auf eine VIP area wird im Underground verzichtet – hier tanzt, trinkt und feiert jeder mit jedem.

NYE im Bubbles…

Klein und heftig sind wohl die passendsten Attribute, die zu diesem kleinen Nachtclub am Marina Botafoch passen. Von manchen auch liebevoll „Sound Box“ genannt, hat das Bubbles wahrlich die Größe einer Hutschachtel, doch gerade das macht das Ambiente einmalig, und coole Leute trifft man dort auch eigentlich jede Nacht – nicht nur an Silvester.

NYE im Aura…

Die außergewöhnlich schöne Location auf der San Joan-Straße bietet ein spezielles Silvester-Menu für 65 Euro, danach Party mit DJ Antz in der Lounge und in den beheizten Bereichen der spektakulären Garten-Terrasse.

NYE oder NYD im Delano…

Das Delano ist – soweit es uns bis dato bekannt ist – die einzige Beach-Location am Playa d’en Bossa mit einer Lizenz bis 6:00 Uhr morgens. Zwar ist bislang kein genaues Programm bekannt, aber wir gehen davon aus, dass dort sowohl nachts als auch am Neujahrstag wieder eine Riesensause steigen wird. Wer letztes Jahr im Delano dabei war, erinnert sich an die tolle und ausgedehnte Party am Strand, mit sehr guter Musik, viel frischer Luft und dem zauberhaften Blick auf’s Meer.

NYE und NYD im Nassau…

Hier beginnen die Festlichkeiten schon einen Tag vorher, nämlich am 30.12. abends mit einem klassischen Chello- und Flötenkonzert. Am Silvesterabend geht es mit einem 6-Gänge-Menü (99 Euro) los, begleitet von We love..Sundays at Space Resident-DJ David Phillips, der von gemütlichen Sounds beim Essen ab Mitternacht umschwenkt, bis alle nicht anders können, als das Tanzbein zu schwingen. Ein tolles Ambiente, exklusive Getränke und zudem Überraschungen sollen für einen unvergesslichen Abend sorgen. Am Neujahrs-Sonntag lädt das Nassau dann ab 15:00 zum „Welcome 2012“, ebenfalls mit DJs, Musik und jeder Menge Spaß. Die gehobene Strand-Location schließt übrigens über den Winter. Die Nassau Closing-Party ist am Samstag, 7. Januar.

NYE im Guarana…

Santa Eulalia ist nicht der Nabel der Welt wenn es um Partys geht, aber feiern lässt es sich dort ebenfalls. Das Guarana am Yachthafen hat ein tolles Programm für Silvester vorbereitet, los geht es um 23:30.

NYD im DC10

Der „verrückte Zirkus“ öffnet am Neujahrstag um 16:00 seine Pforten. Auf dem Line Up stehen Dan Ghenacia, Cirillo, D’julz, The Martinez Brothers, Dj W!Ld, Negru, Willie Graff, Jose De Divina, Tato, Sossa, Garagem, Ivo Toscano und Djebali. Mit dieser Party wird auch das Motto der neuen Saison eingeläutet: Nachdem es 2010 „The New Era“ lautete, gefolgt in 2011 von „The Next Level“, steht 2012 unter dem Zeichen von „The Time Is Now“. Wie in den zurückliegenden Jahren wird die Feiergemeinde wieder traditionell am 01.01.2012 zusammen kommen, um in der besten Circoloco-Tradition den Beginn des neuen Jahres zu feiern!

Das neue Jahr 2012 kann kommen!

Bei dieser Auswahl sollte also für jeden Geschmack etwas dabei sein, das neue Jahr auf Ibiza standesgemäß zu beginnen!

Ein kleiner Reise-Tipp dazu: Mit dem Billigflieger nach Barcelona (El Prat del Llobregat) und dann mit Ryanair von dort direkt nach Ibiza kommt man derzeit wohl am günstigsten nach auf die Insel!