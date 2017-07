Die Hippies sind zurück! Zumindest sah es beim mit Sonnenblumen überladenen Sunfest 1997 in der Nähe von Regensburg so aus. Es hat sich einiges verändert seither, aber durchgeknallt, ausgelassen und happy geht’s zum Glück immer noch zu!

Vor ziemlich genau 20 Jahren haben wir vom PARTYSAN für euch einen Rave veranstaltet. Das „Sunfest – The Sunflower Festival 1997“. Techno war noch in seinen Anfangstagen und die Kollegen von VOX höchstinteressiert mit dabei. Hier unser Throwback in den Sommer 1997 und das Video der Rave Around The World-Sendung.