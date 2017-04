Sonar Events 2017. Man kann nicht alles haben ….

… aber du kannst es versuchen!

Hier eine Auswahl der Events während der SONAR Woche.

tINI and the Gang // Mittwoch 14. Juni // tINI b2b Bill Patrick and many more

tINI feiert schon einem Tag vor der eigentlichen Sonar-Eröffnung mit ihrer Gang. Infos und Tickets bei Residentadvisor.

Maya Jane Coles & Friends // Mittwoch 14. Juni // Chris Liebing, Ellen Allien, Kim Ann Foxman, Maya Jane Coles, Wax Wings

Das 6. Jahr in Folge beschallen die Barceloniken INDIGO RAW das extra für Weltausstellung 1929 nachgebaute spanische Dorf Poble Espanyol. 5 Events finden dieses Jahr im Kloster El Monasterio statt. Maya & Friends machen am Mittwoch den Anfang, Ricardo Villalobos, Henrik Schwarz, Pampa Records und Ben Klock sind in den folgenden Nächten zu hören. Alleine die Location ist schon ein Tipp – hier Impressionen vom letzten Jahr.

Afterlife // Donnerstag 15. Juni // Tale Of Us, Mano Le Tough and many more

Fette Basslines am Donnerstagnachmitag bei Afterlife. Alle Infos und den Ticketlink gibt’s direkt bei Facebook.





Moon Harbour // Freitag 16. Juni // Matthias Tanzmann, Steve Bug and many more

Matthias Tanzmann kommt mit seiner Crew direkt von Ibiza rübergeflogen. Die Tickets bekommt ihr direkt auf der Seite vom Pacha Barcelona.





HEX // Freitag 16. Juni // Shlomi Aber, Sterac and many more

Für alle Technofans geht es Freitagnacht in den Club Parallel 37. Der Ticketvorverkauf ist gerade erst gestartet!

Mosaic // 17 Juni // Maceo Plex, Joy Orbison, Daniel Avery b2b Roman Flügel, Nick Murphy (AKA Chet Faker)

Maceo Plex`s Event Brand stellt eine solide Mannschaft für ein Spiel mit Überlänge auf dem legendenumsponnenen Plaza Mayor. Wegen „Avery versus Flügel“ alleine würden sich schon Raver in den Flieger setzen. Dicke Anlage, Extra Lightshow und MonsterBühne sind Mosaic Standard. Ein No-Brainer.

Innervisions // Sonntag 18. Juni // Dixon, Ame and many more

Zum Sonar-Abschluss am Sonntag gibt es die Innervisions-Acts Openair. Die Tickets sind schon in der letzten Verkaufsphase, also ranhalten!