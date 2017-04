Sonar Festival 2017. Barcelona verwandelt sich in einen elektronischen Hexenkessel.

Mitte Juni geht es in Barcelona für fünf Tage noch mehr ab, als in den restlichen 51 Wochen des Jahres. Das Sonar ist in der Stadt und bringt elektronische Musik in alle Locations, Plätze und Gassen.

Sonar ist eine Mischung aus Konferenz, Messe, Festival und Get Together und der Start in den elektronischen Sommer in Europa. Das Programm mit Talkrunden, Workshops, Showcases und Produktpräsentationen konzentriert sich mit über 150 Acts auf 9 Bühnen auf die Konzerthalle und das Messegelände, die Partys verteilen sich über das gesamte Stadtgebiet von Barcelona.

Wie immer ist das Angebot an Musik, Konzerten und Showcases fast nicht zu überschauen – geschweige denn zu schaffen. Und wie immer wird die Stadt komplett aus allen Nähten platzen um alle Musiklover, Raver und Businesspeople unterzubringen. Wer jetzt erst anfängt auf AirBNB zu suchen wird wohl enttäuscht werden

Eine kleine, subjektive Auswahl der Highlights: Andy Stott, Carl Craig’s Versus Synthesizer Ensemble, Cashmere Cat, Cerrone, Clark, Craig Richards, Damian Lazarus, De La Soul, DJ Shadow, Dubfire, HVOB, Jon Hopkins (dj), Justice, Little Dragon, Marcel Dettmann & Dr Rubinstein, Marco Carola, Moderat, Nicolas Jaar, Nina Kraviz, Nosaj Thing + Daito Manabe, Robert Hood & Lyric present: Floorplan Live, Seth Troxler & Tiga (6h set), Soulwax,Star Eyes b2b Jubilee, The Black Madonna, Thundercat, die Red Bull Music Academy und Virtual Reality und Artificial Intelligence als Key Themen auf dem SONAR +D Kongress.

Die offiziellen Programmpunkte vom Sonar finden vom 15. – 17. Juni statt, die ersten Sidevents gibt es aber schon ab dem 14. Juni. Wie so üblich, wenn die Musikbranche zusammen kommt, stehen die Partys im Mittelpunkt und hier haben wir mal ein paar davon für euch zusammengestellt.

Die Vorverkäufe laufen alle in mehreren Stufen ab, ihr müsst also sehr früh dran sein, wenn ihr die günstigen Early Bird oder First Release Tickets abgreifen wollt.

tINI and the Gang // Mittwoch 14. Juni // tINI b2b Bill Patrick and many more

tINI feiert schon einem Tag vor der eigentlichen Sonar-Eröffnung mit ihrer Gang. Infos und Tickets bei Residentadvisor.

Maya Jane Coles & Friends // Mittwoch 14. Juni // Chris Liebing, Ellen Allien, Kim Ann Foxman, Maya Jane Coles, Wax Wings

Das 6. Jahr in Folge beschallen die Barceloniken INDIGO RAW das extra für Weltausstellung 1929 nachgebaute spanische Dorf Poble Espanyol. 5 Events finden dieses Jahr im Kloster El Monasterio statt. Maya & Friends machen am Mittwoch den Anfang, Ricardo Villalobos, Henrik Schwarz, Pampa Records und Ben Klock sind in den folgenden Nächten zu hören. Alleine die Location ist schon ein Tipp – hier Impressionen vom letzten Jahr.

Afterlife // Donnerstag 15. Juni // Tale Of Us, Mano Le Tough and many more

Fette Basslines am Donnerstagnachmitag bei Afterlife. Alle Infos und den Ticketlink gibt’s direkt bei Facebook.

Moon Harbour // Freitag 16. Juni // Matthias Tanzmann, Steve Bug and many more

Matthias Tanzmann kommt mit seiner Crew direkt von Ibiza rübergeflogen. Die Tickets bekommt ihr direkt auf der Seite vom Pacha Barcelona.

HEX // Freitag 16. Juni // Shlomi Aber, Sterac and many more

Für alle Technofans geht es Freitagnacht in den Club Parallel 37. Der Ticketvorverkauf ist gerade erst gestartet!

Mosaic // 17 Juni // Maceo Plex, Joy Orbison, Daniel Avery b2b Roman Flügel, Nick Murphy (AKA Chet Faker)

Maceo Plex`s Event Brand stellt eine solide Mannschaft für ein Spiel mit Überlänge auf dem legendenumsponnenen Plaza Mayor. Wegen „Avery versus Flügel“ alleine würden sich schon Raver in den Flieger setzen. Dicke Anlage, Extra Lightshow und MonsterBühne sind Mosaic Standard. Ein No-Brainer.

Innervisions // Sonntag 18. Juni // Dixon, Ame and many more

Zum Sonar-Abschluss am Sonntag gibt es die Innervisions-Acts Openair. Die Tickets sind schon in der letzten Verkaufsphase, also ranhalten!