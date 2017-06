Die bekannte spanische DJ und Produzentin Fatima Hajji wird diese Saison ihr SILVER-M Projekt für drei Veranstaltungen ins Privilege Ibiza bringen. Die gebürtige Spanierin mit arabischen Wurzeln hegt sie eine große Liebe zu Techno, von den analog-klassischen Wurzeln an. Fatima ist spezialisiert darauf, ihre afrikanischen Wurzeln mit zeitgenössischem Techno zu vermischen. Sie steht für Frische, Verwegenheit und gnadenlosem Groove. Die perfekte Medizin, um Spaß zu haben.

Silver M, die Marke und das Plattenlabel einer DER Techno-Königinnen der Welt, wird diesen Sommer also auf die wohl bekannteste Insel elektronischer Musik einkehren. Fatima Hajji wird gleich drei Silver M Events im Club veranstalten: am 13. Juni, 27. Juni und 26. September 2017. Drei Sessions mit straightem Techno und den anspruchsvollen und tanzbaren Wurzeln von Fatima Hajji. Die Weiße Insel wird sie wohl mit offenen Armen willkommen heißen. Einen Eindruck der Silver-M Nächte bekommt man in vorangegangenen Events wie im Razzmatazz in Barcelona, einer der wichtigsten Clubs in Europa und in einer Linie zu nennen mit Egg London oder Rexclub in Paris.

Ein erster Entwurf des Line-Ups steht und enthält bereits Künstler wie Umek, Tronic Labelhead Christian Smith, die lebende Legende Jay Lumen, Luigi Madonna,D-Unity, Hollen, Karretero und Alberto Ruiz. Und mehr ist in der Pipeline. Wer bisher einen Grund gesucht hat Ibiza zu besuchen, dürfte diesen jetzt vor Augen haben.

Tickets für die drei Events gibt es hier. Und hier Infos zum Event im Privilege.