Der Sake Samurai ist zurück auf Ibiza! Richie Hawtin und ENTER.Sake übernehmen im August für zwei Tage das Restaurant Coricancha und die Cala Jondal.

Vier Jahre lang war Ibiza bestimmt und dominiert vom schwarzen Dot! Mit seinen ENTER.-Partys hat Richie Hawtin neue Maßstäbe auf Ibiza gesetzt und Sound, Sake und Lifestyle im Space zusammengebracht. Nach dem Sommer 2015 war allerdings Schluss und ENTER. erstmal vom Partykalender gestrichen. Anfang August 2017 wird es aber wieder zwei exklusive Dates geben und die sollte man auf Ibiza nicht verpassen. Am 02. August lädt Richie Hawtin zum ENTER.Sake Dinner ins Restaurant Coricancha an der Straße nach Salinas ein und tags darauf spielt er selber im Blue Marlin an der Cala Jondal. Checkt schnell die Seite vom Coricancha für eine Tischreservierung und seid am 03. August früh im Blue Marlin, damit ihr einen guten Platz auf dem Dancefloor bekommt!