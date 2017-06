Cocoon Ibiza – Die Saison ist eröffnet

Der Startschuss ist gefallen und Sven Väth ist zurück auf Ibiza! Bis Anfang Oktober übernimmt die Cocoon-Crew wieder die Montage im Amnesia.

Montag ist Cocoontag. Mittlerweile schon in der 18ten Saison und damit so lange, wie keine andere Party auf Ibiza. Mit einer fulminanten Openingparty wurde der Sommer am 29. Mai eingeläutet und die Nacht von Sven Väth mit einer Marathon-Afterhour bis in den frühen Mittwoch verlängert. Das Line Up mit den Gästen DJ Koze, Nina Kraviz und Ilario Alicante hat die Messlatte für den Sommer hoch gelegt und wurde auch in Woche zwei, Anfang Juni, auf diesem Niveau gehalten. Das Warm Up für Sven Väth auf der Terrasse bespielte der elektronische Genre-Virtuose Gerd Janson und im Club übernahm Adam Beyer gemeinsam mit Patrick Topping und Dense & Pika die musikalische Betreuung der Gäste. Insgesamt war die Eskalationsstufe im Amnesia nach dem Opening in Woche zwei ein Level niedriger, aber bis zum 02. Oktober werden garantiert noch einige legendäre Cocoon-Nächte auf Ibiza stattfinden.